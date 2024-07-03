الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

أخبار وتقارير

حماية المستهلك : حملة استدعاء لبعض السيارات الألمانية

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن جهاز حماية المستهلك عن حملة استدعاء لبعض السيارات الألمانية فئات ( اكس ١ - اي اكس ١ - اكس ٥ - اكس ٦ - اكس ٧ - الفئة ٧ واى ٧ ) لعامى (2022 - 2023) ، وذلك لفحص نظام الفرامل المتكامل وذلك لضمان عملها بكفاءة ، ولذا يلزم حضور كافة العملاء لمراكز الصيانة المعتمدة .

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يأتى ذلك فى إطار الإطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة وحرصاً من جهاز حماية المستهلك على أمن سلامة المستهلكين.

 

وقال الجهاز أنه لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على الخط الساخن للشركة المالكة " 19269 " ، وذلك للحجز المسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الإستدعاء، وسيتم الرجوع مرة أخرى للعملاء لتحديد موعد فى أقرب مركز خدمة ، وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل .

كما يناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ عنأى شكاوى أو مخالفات والإتصال على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588 ) ، أو من خلال http://shakwa.cpa-mobile.com

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