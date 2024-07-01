جهاز حماية المستهلك يقدم 4 نصائح للاستخدام الأمثل للفرن الكهربائي

يقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض النصائح للاستخدام الأمثل للفرن الكهربائي و التي تساعد المواطنين على خفض قيمة فاتورة الاستهلاك علاوة على مساعدة الدولة في تجاوز أزمة تخفيف الاحمال فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة والتى قد تساهم فى تقليل عدد ساعات تخفيف الاحمال ، و ذلك بعنوان "#خليك_ايجابي_رشد_استهلاكك_وساعد_في_تقليل_مدة_تخفيف_الاحمال ".

طرق الاستخدام الأمثل للفرن الكهربائى



و فيما يلي طرق الاستخدام الأمثل للفرن الكهربائى لترشيد الاستهلاك

1-إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن.

2- يفضل استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين.

3-تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام؛ لأن ذلك يخفض درجة الحرارة، ويتطلب طاقة أكبر.

4- بعد الانتهاء من استخدام الفرن انزع فيشة الكهرباء.