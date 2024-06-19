جهاز حماية المستهلك بالبحيرة يتفقد المحلات والمخابز

نظم جهاز حماية المستهلك بالبحيرة، برئاسة اللواء أحمد الحسينى وبحضور مأموري الضبط القضائي بالجهاز، حملة تفقدية لعددًا من المخابز البلدية والسلاسل التجارية، للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات، والإلتزام بوزن رغيف الخبز، و الإلتزام بالأسعار وجودة السلع المعروضه بالأسواق.

حيث تفقدوا عددًا من السلاسل التجارية وأسواق الدواجن الحية ومنافذ بيع اللحوم والخضروات والفاكهة، وكذا محلات الألبان والجبن، للتأكد من الإلتزام بالأسعار المحددة للسلع الغذائية والإستراتيجية وأيضاً التأكد من جودة السلع المعروضة وصلاحيتها للإستهلاك

وأسفرت الحملات عن رصد العديد من المخالفات، وتنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المُعلن والرسمي وتم تحرير المحاضر للمخالفين .

يأتي ذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها محافظة البحيرة ، وأجهزتها التنفيذية والرقابية لمتابعة الأسواق للوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات وضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.