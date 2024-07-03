الأربعاء 03 يوليو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

جامعات ومدارس

جامعة الجلالة تهنئ اثنين من مؤسسيها لاختيارهم في تشكيل الحكومة الجديد

أيمن عاشور وزير التعليم
أيمن عاشور وزير التعليم العالي

يتقدم الدكتور عادل العدوي، رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، وأعضاء المجلس، والدكتور محمد الشناوي، رئيس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والاداريين والطلاب، بخالص التهاني إلى الدكتور محمد أيمن عاشور، بتجديد الثقة له كوزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، حيث تولى هذا المنصب منذ أغسطس 2022 حتى الآن.

كما تتقدم جامعة الجلالة الأهلية، بخالص التهنئة الي كلاً من اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر، عضو مجلس أمناء جامعة الجلالة، لصدور القرار الجمهوري بترقيته إلى رتبة الفريق أول، وتعيينه وزيراً للدفاع، والدكتور أحمد فؤاد هنو، نائب رئيس جامعة الجلالة لشئون الطلاب، لتعيينه كوزيراً للثقافة في تشكيل الحكومة الجديد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، متمنيين لهم النجاح والتوفيق، حفظ الله مصر وشعبها وقيادتها وجيشها.

خطة وزارة التعليم العالي 

وأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أولويات العمل في الوزارة خلال الفترة المقبلة بعد تجديد الثقة به. 

ووجه وزير التعليم العالي الشكر لرئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والسيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تجديد الثقة . 
 

وأوضح وزير التعليم العالي أنه يأتي في مقدمة الأولويات تطوير منظومة التعليم التكنولوجي في مصر، من خلال العمل على توقيع بروتوكولات التعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والتعليمية المُختلفة، وزيادة التعاون مع الجامعات التكنولوجية بمختلف دول العالم، لافتًا إلى أن الوزارة بصدد إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة لتغطي جميع أنحاء الجمهورية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للارتقاء بالتعليم التكنولوجي والفني وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل، موضحًا أنه سيتم تفعيل دور التحالفات الإقليمية والتعاون مع قطاع الصناعة في تدريب الطلاب عمليًا وصقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم.

 
وأشار وزير التعليم العالي إلى انفتاح الوزارة على التعاون مع مختلف المؤسسات الدولية المرموقة في إطار الشراكات الدولية لموسسات التعليم العالي، وذلك في إطار سعيها لتحقيق الريادة في مجال التعليم العالي.

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