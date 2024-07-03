سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء للمُستهلك
شهدت أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3 يوليو بالأسواق المصرية ومن أرض المصنع، للمستهلك، استقرارًا، وسجل سعر حديد عز نحو 41,500 جنيه.
بينما سجل سعر أسمنت المصريين نحو 1,990 جنيه.
وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار الحديد، حيث ازداد البحث خلال تلك الآونة عن سعر طن الحديد اليوم، وذلك لأن سعر الحديد من أهم أسعار مواد البناء، التي يتابعها الكثير من الناس المقبلين على بناء العقارات، أو أصحاب المشاريع العقارية، ويكون سعر الحديد من الأسعار التي تشهد حالة من عدم الاستقرار الدائم، كغيره من الأسعار، وجاء سعر طن الحديد في الشركات المصرية اليوم على هذا النحو الآتي:
أسعار الحديد اليوم الأربعاء 3 يوليو
- سعر حديد عز 41,500 جنيه
- سعر حديد بشاي 41,200 جنيه
- سعر حديد العتال 39,000 جنيه
- سعر حديد المعادي 38,800 جنيه
- سعر حديد الكومي 38,800 جنيه
- سعر حديد المراكبي 41,000 جنيه
- سعر حديد عطية 39,000 جنيه
- سعر حديد العشري 38,800 جنيه
- سعر حديد الجيوشي 39,000 جنيه
- سعر حديد مصر ستيل 39,000 جنيه
- سعر حديد بيانكو 38,800 جنيه
- سعر حديد المصريين 41,100 جنيه
- سعر حديد سرحان 38,800 جنيه
- سعر حديد الجارحي 39,000 جنيه
- حديد السويس للصلب 39,000 جنيه
- سعر حديد المدينة 38,800 جنيه
أسعار الأسمنت اليوم
- سعر أسمنت المسلح 2,000 جنيه
- أسمنت النصر 2,040 جنيه
- سعر اسمنت المنيا 1,950 جنيه
- أسمنت سيناء 42.5 2,030 جنيه
- سعر أسمنت اسيوط 2,130 جنيه
- أسمنت وادي النيل 2,000 جنيه
- سعر اسمنت المعلم 1,960 جنيه
- أسمنت جنوب الوادي 2,010 جنيه
- سعر اسمنت السهم 2,040 جنيه
- سعر أسمنت السويس 2,120 جنيه
- سعر اسمنت السويدي 2,300 جنيه
- سعر أسمنت حلوان 2,100 جنيه
- سعر أسمنت العسكري 2,050 جنيه
- سعر أسمنت المخصوص 2,080 جنيه
- أسمنت الإسكندرية (الماكس) 2,300 جنيه
- سعر اسمنت العامرية عادة 2,210 جنيه
- أسمنت البرج 2,300 جنيه
- أسمنت تايتان 1,970 جنيه
- سعر أسمنت الممتاز 2,040 جنيه
- أسمنت التعمير 1,980 جنيه
- أسمنت أسوان 2,130 جنيه
- أسمنت الصعيد 2,150 جنيه
- سعر أسمنت المصريين 1,990 جنيه
- أسمنت قنا (المسلة) 2,350 جنيه
- سعر اسمنت الفهد 2,000 جنيه
- أسمنت المصري 1,940 جنيه
- سعر أسمنت النهضة 2,230 جنيه
- سعر أسمنت المهندس 2,160 جنيه
- أسمنت السد العالي 2,120 جنيه
- أسمنت العسكري بني سويف 2,050 جنيه
سعر حديد عز اليوم
- سجل سعر طن الحديد 40,700 جنيه تسليم أرض المصنع.
- بينما سجل السعر الاسترشادى لبيع تجار الجملة 41,718 جنيه للطن تسليم أرض المخزن.
- السعر الاسترشادى لبيع تجار التجزئة للمستهلك 42,165 جنيه للطن تسليم أرض المخزن.