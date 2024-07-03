سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء للمُستهلك

شهدت أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3 يوليو بالأسواق المصرية ومن أرض المصنع، للمستهلك، استقرارًا، وسجل سعر حديد عز نحو 41,500 جنيه.

بينما سجل سعر أسمنت المصريين نحو 1,990 جنيه.

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار الحديد، حيث ازداد البحث خلال تلك الآونة عن سعر طن الحديد اليوم، وذلك لأن سعر الحديد من أهم أسعار مواد البناء، التي يتابعها الكثير من الناس المقبلين على بناء العقارات، أو أصحاب المشاريع العقارية، ويكون سعر الحديد من الأسعار التي تشهد حالة من عدم الاستقرار الدائم، كغيره من الأسعار، وجاء سعر طن الحديد في الشركات المصرية اليوم على هذا النحو الآتي:

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 3 يوليو

سعر حديد عز 41,500 جنيه

سعر حديد بشاي 41,200 جنيه

سعر حديد العتال 39,000 جنيه

سعر حديد المعادي 38,800 جنيه

سعر حديد الكومي 38,800 جنيه

سعر حديد المراكبي 41,000 جنيه

سعر حديد عطية 39,000 جنيه

سعر حديد العشري 38,800 جنيه

سعر حديد الجيوشي 39,000 جنيه

سعر حديد مصر ستيل 39,000 جنيه

سعر حديد بيانكو 38,800 جنيه

سعر حديد المصريين 41,100 جنيه

سعر حديد سرحان 38,800 جنيه

سعر حديد الجارحي 39,000 جنيه

حديد السويس للصلب 39,000 جنيه

سعر حديد المدينة 38,800 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم

سعر أسمنت المسلح 2,000 جنيه

أسمنت النصر 2,040 جنيه

سعر اسمنت المنيا 1,950 جنيه

أسمنت سيناء 42.5 2,030 جنيه

سعر أسمنت اسيوط 2,130 جنيه

أسمنت وادي النيل 2,000 جنيه

سعر اسمنت المعلم 1,960 جنيه

أسمنت جنوب الوادي 2,010 جنيه

سعر اسمنت السهم 2,040 جنيه

سعر أسمنت السويس 2,120 جنيه

سعر اسمنت السويدي 2,300 جنيه

سعر أسمنت حلوان 2,100 جنيه

سعر أسمنت العسكري 2,050 جنيه

سعر أسمنت المخصوص 2,080 جنيه

أسمنت الإسكندرية (الماكس) 2,300 جنيه

سعر اسمنت العامرية عادة 2,210 جنيه

أسمنت البرج 2,300 جنيه

أسمنت تايتان 1,970 جنيه

سعر أسمنت الممتاز 2,040 جنيه

أسمنت التعمير 1,980 جنيه

أسمنت أسوان 2,130 جنيه

أسمنت الصعيد 2,150 جنيه

سعر أسمنت المصريين 1,990 جنيه

أسمنت قنا (المسلة) 2,350 جنيه

سعر اسمنت الفهد 2,000 جنيه

أسمنت المصري 1,940 جنيه

سعر أسمنت النهضة 2,230 جنيه

سعر أسمنت المهندس 2,160 جنيه

أسمنت السد العالي 2,120 جنيه

أسمنت العسكري بني سويف 2,050 جنيه

سعر حديد عز اليوم

سجل سعر طن الحديد 40,700 جنيه تسليم أرض المصنع.

بينما سجل السعر الاسترشادى لبيع تجار الجملة 41,718 جنيه للطن تسليم أرض المخزن.

السعر الاسترشادى لبيع تجار التجزئة للمستهلك 42,165 جنيه للطن تسليم أرض المخزن.



