الدينار الكويتي على عرش العملات| اعرف وصل كام

ارتفعت أسعار بعض العملات العربية فى مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024 ويأتى في مقدمة العملات الدينار الكويتي الذى احتل المكانة الأولى مقارنة بأسعار أمس والتعاملات الصباحية اليوم.

وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات متكاملة للقراء، نرصد من خلال التقرير التالي أسعار العملات العربية وفقًا للبنوك المصرية والأسعار المعلنة حتى كتابة تلك السطور.

أسعار العملات العربية

سعر الريال السعودي: 12.82 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.11 جنيه للشراء، و13.12 جنيه للبيع.





سعر الدينار البحرينى: 126.29 جنيه للشراء، و 127.88 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.21 جنيه للشراء بزيادة قرشا، و 13.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 67.35 جنيه للشراء بزيادة قرشا، و68.09 جنيه للبيع بزيادة 5 قروش.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى: 156.22 جنيه للشراء، و 157.30 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

يرجع سبب ارتفاع سعر الدينار الكويتي إلى عدة أسباب، أبرزها سياسة البنك المركزي الكويتي الذي أتبع نظام سعر الصرف الثابت أي أن الدينار لا يتأثر بالعرض والطلب عليه.

وأراد البنك المركزي الكويتي بقاء سعر الصرف 3.32 دولار أمريكي لزيادة الأرباح من النفط حيث يمثل النفط في الكويت 90% تقريبا من عائدات الصادرات والدخل القومي.

وتمتلك الكويت أيضا احتياطيا ماليا ضخما، حيث تجاوز الاحتياطي الدولي للكويت في عام 2016 حوالي 500 مليار دولار أمريكي بالإضافة للكثير من الأوراق النقدية من الفئات المختلفة.

وتمتلك الكويت أيضا، رابع أكبر صندوق سيادي بالعالم بإجمالي أصول تبلغ 592 مليار دولار بحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية، فضلا عن فائض في الميزان التجاري الكويتي (قيمة الصادرات أكبر من الواردات) ما يؤدي إلى فائض في ميزان المدفوعات.

لذلك ليست الكويت بحاجة إلى خفض عملتها لدعم الصادرات غير النفطية، التي لا تزيد على 5-10% من إجمالي صادراتها (حوالي 440 مليون دولار فقط) بينما يستحوذ النفط على 90% منها.

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