السيرة الذاتية لوزير الدولة للإنتاج الحربي اللواء محمد صلاح الدين

أدى اللواء محمد صلاح الدين مصطفى، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، كوزير الدولة للإنتاج الحربي في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التي شملت تغييرًا لعدد من الحقائب الوزارية.

السيرة الذاتية لوزير الدولة للإنتاج الحربي

• رتبــــــــــــــــــــة: لــــــواء

• اســــــــــــــــــــــم: محمد محمد صلاح الدين مصطفى

• تاريــــخ الميـــلاد: 6/9/1960

• تاريـــخ التخـــرج: يوليو 1983

• الحالة الاجتماعية: متزوج

• التأهيـــــــل:

• بكالوريوس هندسة يوليو 1983 (الكلية الفنية العسكرية)

• النوط/الوسام/الميدالية:

• ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة من الطبقة الأولى

• نوط الخدمة الممتازة

• ميدالية 25 يناير

• نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى

• الوظائــــــف:

• قائد ورشة لواء مظلات 1986

• قائد ورشة محطة مركبات 1998

• قائد ورشة فرعية مركبات 2000

• كبير مهندسين مجمع الصناعات الهندسية 2003

• قائد ورشة مركبات جيب 2005

• مساعد مدير المركبات للتسليح 2009

• نائب رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة 2016

• رئيس القطاعات الفنية للهيئة العربية للتصنيع

• مستشار مدير عام الهيئة العربية للتصنيع

• مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي

• نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي

• وزير دولة للإنتاج الحربى أغسطس 2022

• تم تجديد الثقة كوزير دولة للإنتاج الحربى يوليو 2024

• الدورات/المؤتمرات/المأموريات/الزيارات:

• دورة MMC بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة (3 أسبوع)

• دورة جودة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

• حضور مؤتمرات/مأموريات علمية/زيارات مصانع بالخارج لكل من (إيطاليا - أمريكا - انجلترا - ألمانيا - فرنسا - روسيا - الصين - البرازيل - النمسا - كرواتيا - الإمارات - السودان)