محمد جبران وزير العمل الجديد يؤدي اليمين الدستوري أمام الرئيس السيسي

أدّى محمد جبران وزير العمل الجديد، منذ قليل، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلفًا لـ "حسن شحاتة"، وذلك في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التي شملت تغييرًا لعدد من الحقائب الوزارية.

وشَغلّ جبران، العديد من المناصب ذات الصلة بقضايا العمل والعمال على المستوى المحلي والعربي والدولي، من بينها رئاسته للنقابة العامة للبترول، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، ونائب رئيس الاتحاد العالمي للنقابات.

كما ترأس وفد عمال مصر في العديد من المحافل العربية والدولية ،خاصة مؤتمري العمل العربي والدولي.

معلومات عن محمد جبران وزير العمل الجديد

ولد في 30 يونيو 1966.

وحصل على بكالوريوس تجارة.

التدرج الوظيفي

عُين بشركة الأمل للبترول عام 1991 .

تدرج في الوظائف الإدارية.

شغل منصب مدير عام بالشئون الإدارية بشركة الأمل للبترول.

الخبرات النقابية

تدرج في المناصب النقابية باللجنة النقابية للعاملين بشركة الأمل.

عضو اللجنة النقابية بشركة الأمل للبترول سنة 1994.

أمين شباب اللجنة .

أمين عام اللجنة النقابية .

رئيسا اللجنة النقابية بشركة الأمل.

تدرج في المناصب النقابية بالنقابة العامة للعاملين بالبترول.

تم انتخابه كأمين عام النقابة العامة للبترول عام 2013 لمده 4 سنوات.

تم انتخابه كرئيس للنقابة العامة للبترول في الدورة النقابية 2018 حتى 2022.

تولى رئاسة النقابة العامة بالتزكية في انتخابات الدورة النقابية الحالية 2022/2026.

تولى رئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من عام 2022 حتى الآن.

الأعمال النقابية

رئيس مؤتمر العمل العربي (الدورة الثامنة والأربعون ).

تنظيم الدورة الثالثة والأربعون للمجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية.

رئيس الفريق العمالي لمؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية عام 2023 بجنيف - سويسرا.

عضو لجنة تطبيق المعايير والاتفاقيات الدولية لمؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية عام 2023 بجنيف – سويسرا.

رئيس الفريق العمالي لمؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية عام 2024 بجنيف - سويسرا.

المناصب القيادية

نائب رئيس الاتحاد العالمي للنقابات.

رئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.

أمين عام مساعد الاتحادات المهنية للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.

عضو مجلس إدارة المجلس القومي للأجور.

عضو مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الصحي .

عضو مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ.

نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال دورتين متتاليين (2018-2022) (2022-2026).

عضو المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات.

المشرف العام علي المؤسسة الثقافية العمالية ( الجامعة العمالية).

عضو بمجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات البترولية.

عضو مجلس إدارة المجلس الطبي الأعلي بالهيئة المصرية العامة للبترول .

عضو مجلس إدارة صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية بالهيئة المصرية العامة للبترول .