محافظ الأقصر يهنيء الرئيس السيسي لآدائه اليمين الدستوري

قدم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عقب أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يوفق سيادته في فترة رئاسته الجديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات وترسيخ دعائم الدولة المصرية وإعلاء دولة القانون والدستور.



وأكد محافظ الأقصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى على مدار 10 سنوات استطاع بفضل من الله وتوفيقه أن يصل بمصر إلى بر الأمان وأن يعيد لمصر مكانتها وقيمتها بين دول العالم، بالرغم من التحديات الصعبة التى واجهتها وما زالت تواجهها الدولة المصرية، داعيًا المولى عز وجل أن تكون الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي استكمالا لمسيرة الإنجازات المتتالية فى الجمهورية الجديدة، وأن يحفظ الله سبحانه وتعالى لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها وأن يحفظها من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكيمة.