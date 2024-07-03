وزير السياحة: نعمل بشكل متناسق لتحقيق تطلعات المواطن (فيديو)

أجرت قناة «إكسترا نيوز» لقاء مع شريف فتحي وزير السياحة والآثار، عقب أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال وزير السياحة، إنّ التحديات الموجودة أمامهم واضحة جدًا، وكانت واضحة في نقاشاتهم مع رئيس الوزراء، وفي التكليفات التي حصلوا عليها من الرئيس السيسي.

وأضاف: «إن شاء الله المجموعة كلها هتشتغل بشكل متناسق على أساس نحقق كل التطلعات اللي محتاجين نوصل لها».

مصر من الدول السياحية العريقة المهمة

وأكد الوزير أنّ مصر من الدول السياحية العريقة المهمة، وطموحات الدولة أكبر بكثير مما نحن فيه الآن.

وتحدّث عن أهداف الوزارة في الفترة المقبلة، وتتمثل في زيادة الطاقة الفندقية وزيادة عدد السائحين وزيادة الإنفاق السياحي بصفة عامة، والحفاظ على آثارنا وافتتاح المتحف الكبير واستغلال الآثار والموارد بشكل جيد وزيادة رحلات الطيران.

أسماء نواب الوزراء في الحكومة الجديدة

ياسر سمير صبحي كامل نائبا لوزير المالية.

شريف فتحي الكيلاني نائبا لوزير المالية.

يمنى أسامة فريد البحار نائبا لوزير السياحة.

عبلة أحمد علي الألفي نائبا لوزير الصحة.

محمد محمود ناصر الطيب نائبا لوزير الصحة.

عمرو محمد قنديل نائبًا لوزير الصحة.

مارجيت صاروفيم يوسف نائبًا لوزير التضامن .

حسام الدين صالح عثمان نائبًا لوزير التعليم العالي.

أحمد محمد ضاهر حسين نائبًا لوزير التربية والتعليم.

أيمن بهاء الدين البصال نائبًا لوزير التربية والتعليم.

ماجد عبد الحميد متولي نائبًا لوزير النقل.

نهاد شاهين على شاهين نائبًا لوزير النقل.

وجدي شحات عبد الحكيم نائبًا لوزير النقل.

صباح عبداللطيف مشالي نائبا لوزير الكهرباء.

منتصر مناع جاد الحق المدني نائبا لوزير الطيران المدني.

بكر محمد عبد الوهاب البيومي نائبا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

غادة مصطفى لبيب عبد الغنى نائبًا لوزير الاتصالات.

رأفت عبد العزيز فهمي هندي نائبًا لوزير الاتصالات.

سيد إسماعيل على أحمد نائبًا لوزير الإسكان.

مصطفى إبراهيم الصياد نائبًا لوزير الزراعة.

أبو بكر محمد حنفي نائبًا لوزير الخارجية والهجرة.

نبيل رياض حبشي نائبًا لوزير الخارجية والهجرة.

وليد حسين أبو المجد على نائبًا لوزارة التموين.