المستشار محمود فوزي: الحكومة تساعد في مخرجات الحوار الوطني التشريعية والتنفيذية

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن المرحلة المقبلة بها تحديات داخلية وإقليمية ودولية، فالتحديات الداخلية تتمثل في أزمات الاقتصاد والطاقة والتغلب عليها يبدأ من نقطة التوافق والتفاهم والمناقشة والحصول على مزيد من المعلومات حتى يستطيع الجميع أن يفهم على أي أرضية يقف.

وأضاف خلال لقاء خاص على "إكسترا نيوز"، أن مصر بها خالية حوارية منذ نحو عامين ونصف بمبادرة رئاسية مستنيرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحوار الوطني، وهو منصة جمعت كل المصريين من كل التخصصات من كل التوجهات، بمحاور سياسية واقتصادية ومجتمعية.

التواصل السياسي

وتابع أن تكليف الرئيس اليوم للحكومة بوجود "التواصل السياسي" وهو إشارة إلى استمرار حالة الحوار، وجزء منه الحوار الوطني ومكلفين إن تكون هناك صلات طيبة بالحوار الوطني وعلاقات جيدة معهم، وأشرف أني رئيس الأمانة الفنية لمجلس أمناء الحوار الوطني مما سيسهل الأمور.

واستطرد أن مخرجات الحوار الوطني بعضها سيكون تشريعي وبعضها تنفيذي، موضحا أن الحوار الوطني والأحزاب السياسية والكتل البرلمانية والاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني سيكون بها نوع من الحراك والتواصل السياسي، وكل الكتل الحية التي من الممكن أن تكون الكتل الفاعلة في المجتمع سنتواصل معها سواء من أعلى لأسفل أو من أسفل لأعلى.



أسماء نواب الوزراء في الحكومة الجديدة

ياسر سمير صبحي كامل نائبا لوزير المالية.

شريف فتحي الكيلاني نائبا لوزير المالية.

يمنى أسامة فريد البحار نائبا لوزير السياحة.

عبلة أحمد علي الألفي نائبا لوزير الصحة.

محمد محمود ناصر الطيب نائبا لوزير الصحة.

عمرو محمد قنديل نائبًا لوزير الصحة.

مارجيت صاروفيم يوسف نائبًا لوزير التضامن .

حسام الدين صالح عثمان نائبًا لوزير التعليم العالي.

أحمد محمد ضاهر حسين نائبًا لوزير التربية والتعليم.

أيمن بهاء الدين البصال نائبًا لوزير التربية والتعليم.

ماجد عبد الحميد متولي نائبًا لوزير النقل.

نهاد شاهين على شاهين نائبًا لوزير النقل.

وجدي شحات عبد الحكيم نائبًا لوزير النقل.

صباح عبداللطيف مشالي نائبا لوزير الكهرباء.

منتصر مناع جاد الحق المدني نائبا لوزير الطيران المدني.

بكر محمد عبد الوهاب البيومي نائبا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

غادة مصطفى لبيب عبد الغنى نائبًا لوزير الاتصالات.

رأفت عبد العزيز فهمي هندي نائبًا لوزير الاتصالات.

سيد إسماعيل على أحمد نائبًا لوزير الإسكان.

مصطفى إبراهيم الصياد نائبًا لوزير الزراعة.

أبو بكر محمد حنفي نائبًا لوزير الخارجية والهجرة.

نبيل رياض حبشي نائبًا لوزير الخارجية والهجرة.

وليد حسين أبو المجد على نائبًا لوزارة التموين.