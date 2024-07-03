حارس تركيا: هدفنا الوصول إلى نهائي كأس أمم أوروبا

أكد ميرت جونزك حارس مرمى منتخب تركيا بعد إقصاء النمسا من دور ربع نهائي كأس أمم أوروبا، أن هدفهم التأهل إلى المباراة النهائية.

قال ميرت جونزك: نحن سعداء جدا، وكانت مشاعرنا شديدة للغاية بعد المباراة، لقد قاتل جميع اللاعبين بشكل جيد للغاية من أجل تحقيق الفوز والتأهل لربع نهائي اليورو.

وواصل جونزك: كانت هناك لحظات لم نتمكن فيها من اللعب بشكل جيد، لكننا سعداء بخوض جولة أخرى في اليورو.

وتابع حارس مرمى تركيا: الأمر لم ينته بعد، نحن سوف نصل إلى نهاية البطولة، كما نحن نأمل وهو هدفنا.

وحجز منتخب تركيا مقعد رسمي في الدور الربع نهائي من بطولة كأس أمم أوروبا 2024، ليضرب موعدا من العيار الثقيل مع نظيره المنتخب الهولندي.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب هولندا مع نظيره تركيا، يوم السبت المقبل الموافق 6 من شهر يوليو الجاري؛ وذلك في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا.

وستنطلق صافرة مباراة هولندا ضد تركيا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

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