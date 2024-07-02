يورو 2024.. منتخب تركيا يتخطى النمسا إلى ربع النهائي

تأهل منتخب تركيا إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 بعد فوزه المثير على نظيره النمساوي بهدفين مقابل هدف في مباراة ربع النهائي.

الشوط الأول

أنهى منتخب تركيا الشوط الأول من مباراته امام نظيره النمسا متقدماً بهدف دون رد في مباراة الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الاوروبية 2024.

جاءت بداية الشوط مثيرة وحماسية من الجانبين، ونجح منتخب تركيا في التقدم بهدف منذ الدقيقة الثانية عن طريق قلب دفاعة دميرال.

انتفض منتخب النمسا بعد الهدف وكاد أن يدرك التعادل في الدقيقة الثالثة لولا تألق الحارس التركي.

سيطر منتخب النمسا على وسط الميدان وحاصر الأتراك في مناطقهم الدفاعية بحثاً عن تعديل النتيجة.

في المقابل حاول منتخب تركيا من خلال المرتدات السريعة إضافة هدف ثان قاتل.

الشوط الثاني

بدأ منتخب النمسا الشوط الثاني بضغط هجومي قوي على أمل إدراك التعادل في وقت مبكر.

وعلى عكس سير اللعب نجح المدافع المخضرم دميرال في مضاعفة تقدم المنتخب التركي بتسجيل ثاني الأهداف في الدقيقة 59.

هاجم منتخب النمسا بكل خطوطه بعد الهدف وحاصر تركيا تماماً في وسط ملعبه.

وفي الدقيقة 66 سجل مايكل جريجوريتش هدف تقليص الفارق لصالح النمسا لتشتعل المباراة.

واصل منتخب النمسا هجومه وكاد ارناتوفيتش أن يسجل هدف التعادل الا انه اضاع الكرة بغرابة.

اتيحت أكثر من فرصة خطيرة للمنتخب النمساوي في الدقائق العشرة الأخيرة الا ان الدفاع التركي المتكل كان بالمرصاد.

إستمرت محاولات منتخب النمسا في الدقائق الأخيرة دون جدوى حتى أطل الحكم صافرة نهاية المباراة بتأهل تركيا الي الدور ربع النهائي.