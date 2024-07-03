فتح باب القبول بمدارس التمريض بالبحر الأحمر للعام الدراسي 2024/2025

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن فتح باب القبول للمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2024/2025 يتم التقديم الكترونيا على اللينك https://forms.gle/aVpAAA6XPpeTXstJ8 حتى 17 /7 /2024 ولا تقبل أي طلبات باليد ولا تقبل أي طلبات بعد الموعد المحدد.



شروط وقواعد القبول للمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2024 – 2025:



1- الحصول على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي او ما يعادلها (مع احضار ما يفيد معادلتها من التربية

والتعليم) في ذات عام التقدم (2023- 2024) مع دراسة اللغة الانجليزية لغة اولى او ثانية.

2- ان يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك

3- ان لا يكون الطالب أو الطالبة متزوج أو متزوجة ولا يتم الزواج فترة سنوات الدراسة.

4- ان يكون المتقدم من أبناء محافظة البحر الأحمر وحاصل على شهادة إتمام التعليم الأساسي (الصف الاول والثاني والثالث الاعدادي) من نفس المدينة المتقدم للتنسيق بها على أن يتم التنسيق والقبول لكل مدينة على حدة حرصا على مبدأ التوطين ولا يقبل طلبة من خارج المحافظة.

5- في حال حصول الطالب على شهادة اتمام التعليم الأساسي فقط (الصف الثالث الإعدادي فقط او الثاني والثالث الاعدادي فقط) من نفس المدينة أو في حالة وفاة الاب او انفصال الزوجين عليه إحضار ما يفيد من المستندات الآتية:

- بطاقة الرقم القومي لولى الامر (الوالد/ الوالدة) او من له الولاية التعليمية من نفس المدينة بتاريخ اصدار سابق ثلاث سنوات على الأقل او شهادة ميلاد الطالب / الطالبة.

- واثبات محل الاقامة للسكن من مدينة الحصول على الشهادة الاعدادية مع ايصالات للمرافق العامة (كهرباء – غاز – مياه).

6- عدم الاخلال بكثافة الفصل المقررة وأن يكون فصل واحد فقط بالمدرسة وان لا تزيد الأعداد المقبولة بالفصل الواحد عن (25-30) طالب.

7- الالتزام في القبول بالمجاميع الأعلى ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول بعد انتهاء اعمال التنسيق أولا ثم يشترط اجتياز الاختبارات الاتية (وللطالب الحق في دخول هذه الاختبارات مرة واحدة فقط):

• اختبار الاملاء في اللغة العربية واختبار القدرات ويشمل امتحانا تحريريا وشفهيا (اختبار لغة انجليزية – القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي) على ألا تقل درجة المقبولين عن 70 % من درجة كل مادة.

• ثم اجتياز كشف الهيئة (الاختبار النفسي بواسطة أخصائي نفسي – قوة الملاحظة – اللباقة في الحديث – سرعة الاستجابة ورد الفعل – مهارات التواصل – المعلومات العامة – الخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر على عمله – المظهر العام – سلامة النطق - التناسق بين الطول والوزن).

• ثم الكشف الطبي: بواسطة القومسيون الطبي بالمحافظة (كشف نظر – كشف باطني – اختبار مخدرات – كشف لياقة طبية للوظيفة) على ان يتم توقيع الكشف الطبي للطلبة المقبولين فقط وذلك بعد اجتياز جميع الاختبارات السابقة و يحق للجنة التقديمات اضافة ما تراه مناسبا من فحوصات و اختبارات.

8- لا يعتبر الطالب / الطالبة مقبولا الا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة النهائية وفي هذه الحالة يكلف بتقديم الأوراق الاصلية خلال موعد نهائي تحدده مديرية الشئون الصحية ولا يعتبر الطالب مقبولا الا بعد مطابقة صور المستندات بالأصل وفي حالة تبين عدم صحة الشهادات والامضاءات والاختام الموجودة عليها يتم استبعاد الطالب / الطالبة نهائيا من المدرسة المقيد بها.

9- لا يوجد استثناءات في القبول بالمدارس الثانوية للتمريض على مستوي الجمهورية.

10- الحد الأدنى للتقديم كالتالي:

رأس غارب 220

الغردقة 260

سفاجا 250

القصير 240

مرسى علم 230

الشلاتين 210

لا يعتبر هذا الحد الأدنى للقبول وسيتم اختيار الطلبة حسب الأعلى مجموعا من المتقدمين لكل مدرسة وحسب الاعداد المطلوبة لكل مدرسة و سيتم تحديد الحد الأدنى للقبول بعد انتهاء اعمال التنسيق

التعهدات المطلوب التوقيع عليها من الطالب وولي أمره:

1- تعهد بعدم الزواج خلال فترة الدراسة

2- تعهد بالتفرغ للدراسة بموجب اقرار من الطالب او الطالبة مصدق عليه من ولى الأمر.

3- التعهد في حال اكتشاف التزوير في أوراق الطالب / الطالبة خلال سنوات الدراسة يتم فصله نهائيا.

4- تعهد بعدم طلب النقل لمدرسة او محافظة اخري طوال فترة الدراسة

5- إقرار بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل وطبقا لما تحدده وزارة الصحة والسكان.