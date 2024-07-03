أبرز مطالب الفلاحين من وزير الزراعة بالحكومة الجديدة

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين ان اختيار المهندس علاء فاروق وزيرا للزراعه اختيار موفق لانه شخصيه لها باع كبير في المجال الزراعي ومحبوب من الفلاحين، لافتًا إلى أن علاء فاروق كان له فضل كبير في رفع الديون عن المتعثرين من الفلاحين خلال الفتره السابقه.

واضاف عبدالرحمن اننا نأمل أن يلتزم الوزير الجديد بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى والخاصة بالعمل علي تخفيف الاعباء عن الفلاحين بقدر الامكان .



ولفت ابوصدام ان اول ازمه تقابل الوزير الجديد هي ازمة إرتفاع اسعار الاسمده في السوق الحر ، متمنيا ان يعيد الوزير الجديد هيكلة منظومة توزيع الاسمده المدعمه.

واشار ابوصدام علي الوزير الجديد ان يعيد قناة مصر الزراعية للفلاحين لتكون منارة الارشاد والتوعية وعرض هموم ومخاوف الفلاحين حيث يتطلب ذلك اعادة النظر في كل مستشاري الوزير السابق الذين كانوا حجر عثره بين الوزير السابق والفلاحين

واكد عبدالرحمن ان إرتفاع اسعار المستلزمات الزراعيه من أهم ما يشغل بال الفلاحين بالإضافة الي ضرورة الانتهاء من المشروعات الزراعية مثل منظومة الكارت الذكي وتحويل الري من الري بالغمر الي ري حديث والعمل علي التواصل المستمر مع الفلاحين علي الارض لانجاز تطلعات القياده السياسيه الحكيمه في جمهوريه جديده تتمتع بامن غذائي.



ودعا ابوصدام الوزير الجديد لاعادة ترتيب الأولويات بوزارة الزراعه ودعم مركز البحوث الزراعيه للانتهاء من المشروع القومي لإنتاج تقاوي الخضر والمشروع القومي للصرف المغطي.