مفاجأة.. أسعار الأرز الشعير اليوم الأربعاء عند تاجر الجملة

أسعار الأرز الشعير اليوم الأربعاء.. على الرغم من عدم الإستقرار التي تشهدها أسعار الأرز الشعير اليوم الاربعاء 3 يوليو عند التاجر، إلا أنها تواجه ثباتًا لدى الاسواق المحلية للمستهلك، وذلك بعد جهود وزارة التموين في ضخ كميات كبيرة ومتنوعة من الارز في جميع فروع المعارض ومنافذ التوزيع بكافة محافظات الجمهورية بأسعار مخفضة تصل معدل التخفيضات بها إلى 30%.

ويأتي ذلك بعدما قام البنك المركزي باتخاذ عدد من الإجراءات خلال الأيام الأخيرة تساهم في الحل من مشكلة نقص العملات الأجنبية التي كانت تعاني منه البلاد، منها التوجه نحو الإفراج عن معظم السلع الموجودة بالمواني المصرية وطرحها بالأسواق.

وتولى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القيام بمتابعة الأعمال في المواني المصرية للتأكد من الإفراج عن السلع المركونة فيها.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" القيمة السعرية للأرز بمختلف أنواعه، لدى تجار الجملة والأسواق المحلية، وتحرص الوفد على تقديم كافة الخدمات لااقتصادية والسعرية محليا وعالميا، للوقوف على أخر التطورات التي تشهدها الاسعار والاخبار بمختلف انواعها، وجاءت أسعار الأرز الشعير والأبيض اليوم الأربعاء 3 يوليو على النحو الأتي:

أسعار الارز الشعير اليوم الاربعاء 3 يوليو

أرز الشعير

استقرت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة»، بالأسواق المحلية لتسجل 15,600 جنيه للطن.

كما شهدت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة»، ثباتًا ليبلغ سعر الطن 14,600 جنيه.

الأرز الأبيض

وسجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%»، ثباتًا إلى 24,500 جنيه للطن.

وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%» استقرارًا لنحو 22,500 جنيه للطن.