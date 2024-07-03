سعر الفول اليوم الأربعاء 3 يوليو لدى تاجر الجملة وبالأسواق

سعر الفول اليوم الأربعاء 3 يوليو.. شهد سعر الفول البلدي والمستورد خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية ولدى تجار الجملة، استقرارًا، وسجلت أسعار الفول البلدي بالسوق المحلي ثباتاً ليسجل نحو 28,000 جنيهًا للطن.

كما سجل سعر الفول الاسترالي استقرارًا لدى التجار بلغ نحو 25,000 جنيه للطن .

أسعار الفول اليوم.. تعتبر أيضًا من الموضوعات الأكثر بحثًا وتصدرًا على محركات البحث، إذ يعتبر من ضمن الأكلات الأكثر شعبية وطلبًا يوميًا، مما يجعله مراقب بشكل مكثف من قبل المصريين حول التعرف على أسعار الفول البلدي اليوم، خاصة في ظل الارتفاعات التي تشهدها السلع في الأسواق المحلية، سواء كان محلي أو مستورد وسواء كان ذلك الارتفاع في الأسواق فقط أو على جميع الأصعدة.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الفول اليوم الأربعاء 3 يوليو بنوعيه البلدي والمستورد، وتحرص الوفد على تقديم خدماتها الاقتصادية والسعرية وذلك بصورة لحظية، لاستعراض والوقوف على كل ما يستجد من اخبار اقتصادية وسعرية بالاسواق وحول العالم، وجاءت الاسعار اليوم على النحو الاتي:

أسعار الفول اليوم الاربعاء 3 يوليو لدى تاجر الجملة والسوق المحلية

الفول البلدي

سجلت أسعار الفول البلدي بالسوق المحلي استقرارًا اليوم، نحو 28,000 جنيهًا للطن.

الفول الاسترالي

كما سجل سعر الفول الاسترالي استقرارًا لدى التجار بلغ نحو 25,000 جنيه للطن .

وكان حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين قد أدلى بتصريحات سابقة له، أن هناك معروضًا جيدًا من الفول البلدي والمستورد في الأسواق، ولدى مصر احتياطي استراتيجي كبير منه، منوهًا بأن الدولة المصرية تستورد حوالي 80% من احتياجاتها، وذلك من أستراليا وليتوانيا وبريطانيا، في حين تنتج حوالي 20% من الاستهلاك الكلي، وتقدر الأراضي المزروعة بالفول بحوالي 130 ألف فدان.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسواق المحلية خلال الآونة الأخيرة قد شهدت حالة من التباين في سعر الفول البلدي 2024 داخل عدد من محال العطارة وتجار المواد الغذائية، ولهذا فإن بوابة الوفد الإلكترونية، تحرص باستمرار على تقديم تقريرًا يوميًا عن سعر الفول البلدي والمستورد اليوم في المزرعة لرصد التغيرات التي يشهدها سوق السلع داخل مصر.