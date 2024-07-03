رسميا.. مدافع برشلونة في العين الإماراتي

يسعى نادي العين الإماراتي لمواصلة تحقيق الانتصارات والألقاب بالموسم الجديد، وذلك بعدما تمكن الموسم المنقضي من تحقيق لقب دوري أبطال آسيا.

ويطمح النادي الإماراتي عن للتعاقد مع صفقات جديدة لتدعيم صفوف فريقه بالموسم الجديد.

وفي نفس الإطار، نشر حساب العين الرسمي بيانًا أكد من خلاله تعاقده مع البرازيلي مارلون سانتوس، وكتب: "بطل آسيا يتعاقد مع المدافع البرازيلي مارلون سانتوس".

وأضاف: "سانتوس سوف يصل إلى العين خلال الأيام القادمة، لإجراء الفحوصات الطبية وإتمام إجراءات التعاقد".

وسبق لسانتوس وأن لعب بصفوف نادي برشلونة الإسباني في عام 2017 قادمًا من صفوف فريق فلومينينسي البرازيلى.