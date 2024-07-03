الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

اقتصاد

أسعار القمح اليوم الأربعاء لدى تاجر الجملة

القمح
القمح

أسعار القمح اليوم الأربعاء.. شهدت اسعار القمح لدى تجار الجملة خلال تعاملات اليوم الاربعاء، تراجعًا، بالرغم من استقرار الاسعار في السوق المحلية، استقرارًا، ويأتي ذلك بعدما قام البنك المركزي باتخاذ عدد من الإجراءات خلال الأيام الأخيرة تساهم في الحل من مشكلة نقص العملات الأجنبية التي كانت تعاني منه البلاد، منها التوجه نحو الإفراج عن معظم السلع الموجودة بالمواني المصرية وطرحها بالأسواق.

 

واستقرت أسعار القمح بروتين 12.5%، لتسجل نحو 12,500 جنيه للطن خلال التعاملات.

 

وفي هذا السياق  تستعرض “بوابة الوفد الإلترونية” أسعار القمح خلال تعاملات اليوم الاربعاء في الاسواق المحلية ولدى تجار الجملة، وتحرص الوفد على تقديم خدماتها الاقتصادية والسعرية بصورة لحظية للوقوف على اخر وأهم المستجدات التي تطرأ على أسعار السلع العالمية والمحلية وأسعار العملات لاسيما سعر الدولار، وجاء سعره على النحو الاتي:

 

وتولى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القيام بمتابعة الأعمال في المواني المصرية للتأكد من الإفراج عن السلع المركونة فيها.

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أسعار القمح اليوم الاربعاء 3 يوليو بالاسواق المحلية ولدى تجار الجملة

 

قمح روسي بروتين 12.5%

استقرت أسعار القمح «بروتين 12.5%»، عند مستوى 12,500 جنيه للطن خلال التعاملات.

 

قمح روسي بروتين 11.5%

كما ثبتت أسعار القمح «بروتين 11.5%» في السوق المحلي ليصل عند 12,300 جنيه للطن.

 

قمح أوكراني بروتين 11.5%

وثبت سعر القمح «بروتين 11.5%»، ليصل عند 12,200 جنيه للطن.

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