تراجع متوسط أعمار الحكومة الجديدة.. ووزير الإسكان الأصغر سنًا

شهد التشكيل الحكومي الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تراجع لمتوسط أعمار الوزراء ليصبح 56 عامًا بدلًا من 64 عامًا في الحكومة السابقة 2022.

ويتضم التشكيل الوزاري 5 وزراء أعمارهم أقل من 50 عامًا، و 10 وزراء تتراوح اعمارهم بين 50 لـ 59 عامًا، و 14 وزيرا أعمارهم تتخطى الـ60 عامًا.

ويعد شريف شربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أصغر الوزراء سنا وعمره 42 عامًا، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، أكبر الوزراء سنا وعمره 71 عامًا.

التشكيل الحكومي الجديد

الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع.

محمود توفيق وزيرا للداخلية.

بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والهجرة.

عدنان فنجري وزيرا للعدل.

أحمد كجوك وزير للمالية.

خالد عبد الغفار وزيرا للصحة.

محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي.

سامح الحفني وزيرا للطيران المدني.

محمد عبد اللطيف وزيرا للتربية والتعليم.

محمد عاشور وزيرا للتعليم العالي.

شريف فاروق وزيرا للتموين.

كريم ابراهيم وزيرا للبترول.

محمود مصطفى وزيرا للكهرباء.

كامل الوزير وزيرا للنقل والصناعة.

شريف شربيني وزيرا للإسكان.

أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف.

عمرو طلعت وزيرا للاتصالات.

مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

حسن الخطيب وزير الاستثمار.

رانيا المشاط وزيرة التخطيط.

علاء فاروق وزيرا للزراعة.

هاني سويلم وزيرا للري.

محمود فوزي وزيرا للشؤون النيابية.

منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

أحمد هنو وزيرا للثقافة.

محمد جبران وزيرا للعمل.

شريف فتحي وزيرا للسياحة والآثار.

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

محمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال.

أشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة.