الأربعاء 03 يوليو 2024
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د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

المغتربون المصريون

أزمة الكهرباء تمتد لإيطاليا وتعطل مترو روما

مترو
مترو

بدأت خدمة الخط الأول لمترو روما بين تيرميني وباتيستيني بحافلات بديلة هذا الصباح في الساعة 5:30، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، التي عنونت خبرها بـ"الخط الأول لمترو روما مغلق جزئيًا بسبب نقص الكهرباء".

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في الواقع، وجد الركاب والمسافرين على طول الطريق المحطات مغلقة بسبب انقطاع الكهرباء بسبب خلل في أنظمة توزيع الجهد المتوسط للكهرباء خارج شبكة الشركة البلدية للنقل العام المحلي، وكان مرور القطارات غير ممكن بين تيرميني وباتيستيني.

كما تم إغلاق المحطات الأخرى على الطريق بين أنانيينا وتيرميني - مانزوني، وبونتي لونغو، وري دي روما - التي تسافر عبرها رحلات القطار. قامت شركة التنقل "Atac" التابعة للبلدية بتحريك حافلات بديلة بدءًا من الساعة 5 صباحًا.

 

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