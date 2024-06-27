خبير طاقة يضع روشتة تحل أزمة الكهرباء في مصر.. فيديو

كشف تفاصيل المهندس إبراهيم خيال، خبير الطاقة والكهرباء، تفاصيل وأسباب وحلول أزمة الكهرباء، معلقا: تم التحذير مسبقا من الأزمة، وأين كانت وزارتي الكهرباء والبترول من هذه الأزمة من قبل؟.

وقال إبراهيم خيال، خلال لقاء له مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار، عبر فضائية صدى البلد، إن مصر تنتج نحو 60 ألف جيجا وات من الكهرباء ونستخدم نحو 36 ألفا فقط، منوها أن أسر الثانوية العامة يعانون من تلك الأزمة بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة الجارية.

وشدد خبير الطاقة والكهرباء قائلا: الفاقد في الدولة من الكهرباء يصل 60% وعلينا ترشيد حقيقي للكهرباء، وحلول الأزمة في توفير السولار والمازوت المشغل للمحطات، زيادة على تخفيض استهلاك عدادات الـ بريبايمينت 20% ووضع ما يسمى بنظام الباور ليميت.

واستكمل قائلا: لدينا 2130 ألف عداد ذكي ويمكن أن تدير شركات القطاع الخاص للمناطق؛ لتوفير الفقد من الكهرباء بنسبة تصل للنصف، مع تشديد الرقابة على السرقات، مختتما: حلول أزمتنا تتلخص في «منع السرقات، وتغييراستهلاك العدادات الذكية، وتدريب شباب وزارة الكهرباء على البرامج الجديدة، وتحديث منظومة الترشيد والتوزيع».

بكري يناشد بحل أزمة الكهرباء بالتوقف المؤقت عن تنفيذ المشروعات الكبرى

وكان الإعلامي مصطفى بكري وجه رسالة للحكومة بشأن انقطاع الكهرباء «يا إخوانا ما توقفوا مشروع من المشروعات الكبرى واشتغلوا في الأولويات، احمي الناس إحنا في عز الحر، تقطع 3 ساعات إزاي وطلاب الثانوية العامة بيمتحنوا حسوا بالناس فيه إيه، طلاب الثانوية العامة مشريدن وبينزلوا الكنائس واماكن فيها كهرباء، الشعب لولا ثقته في القيادة السياسية مكانش سكت، واللي مش شايف وحريص على أمن البلد يقول كلام غير كده، إحنا شربنا المر، وكلنا كنا على قوائم الاغتيالات، الرئيس السيسي وطني والتحديات أمامه كثيرة، ومحدش بيخدم معاه بإخلاص إلا قلة».