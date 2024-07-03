اسعار العملات بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 3 يونيو فى السوق السوداء

أسعار العملات اليوم الأربعاء.. شهدت أسعار العملات العربية والاوروبية خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء في السوق السوداء، تبايناً، وسجل سعر1 يورو نحو 52.12 جنيه مصري.

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” سعرالعملات العربية والأوروبية خلال مستهل تعاملات اليوم الاربعاء في السوق السوداء، والشركات المصرفية، وتحرص الوفد على تقديم خدماتها الاقتصادية والسعرية بصورة لحظية للوقوف على اخر وأهم المستجدات التي تطرأ على أسعار السلع العالمية والمحلية وأسعار العملات لاسيما سعر أسعار العملات، وجاءت الأسعار على النحو الاتي:

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الاربعاء 3 يونيو

1 دولار أمريكى 48.63 جنيه مصري.

5 دولار أمريكى 243.15 جنيه مصري.

10 دولار أمريكى 486.3 جنيه مصري.

25 دولار أمريكى 1,215.75 جنيه مصري.

50 دولار أمريكى 2,431.5 جنيه مصري.

100 دولار أمريكى 4,863 جنيه مصري.

150 دولار أمريكى 7,294.5 جنيه مصري.

200 دولار أمريكى 9,726 جنيه مصري.

250 دولار أمريكى 12,157.5 جنيه مصري.

300 دولار أمريكى 14,589 جنيه مصري.

500 دولار أمريكى 24,315 جنيه مصري.

700 دولار أمريكى 34,041 جنيه مصري.

1000 دولار أمريكى 48,630 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم الاربعاء

1 ريال سعودى 12.96 جنيه مصري.

5 ريال سعودى 64.8 جنيه مصري.

10 ريال سعودى 129.6 جنيه مصري.

25 ريال سعودى 324 جنيه مصري.

50 ريال سعودى 648 جنيه مصري.

100 ريال سعودى 1,296 جنيه مصري.

150 ريال سعودى 1,944 جنيه مصري.

200 ريال سعودى 2,592 جنيه مصري.

250 ريال سعودى 3,240 جنيه مصري.

300 ريال سعودى 3,888 جنيه مصري.

500 ريال سعودى 6,480 جنيه مصري.

700 ريال سعودى 9,072 جنيه مصري.

1000 ريال سعودى 12,960 جنيه مصري.

سعر العملة الأوروبية “اليورو” اليوم الأربعاء في مصر 3 يونيو