الأسهم الأوروبية ترتفع بعد تعليقات رئيس الفيدرالي الأميركي

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3-7-2024، بدعم من ترحيب المستثمرين بتعليقات تبشر بالتيسير النقدي أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول وترقبهم لنتائج الانتخابات الفرنسية والبريطانية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0709 بتوقيت غرينتش، وهو الارتفاع الثاني خلال سبع جلسات.

وأغلق مؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي في وول ستريت جلسة أمس الثلاثاء فوق مستوى 5500 بعد أن قال باول في تعليقات إن أحدث البيانات تشير إلى "تقدم كبير" لكن البنك المركزي لا يزال بحاجة إلى مزيد من البيانات قبل تغيير السياسة النقدية. وصعد المؤشر في فرنسا 0.4 بالمئة في الوقت الذي كثف فيه معارضو حزب التجمع الوطني الفرنسي مساعيهم لمنع اليمين المتطرف من الوصول إلى السلطة، ووافق المزيد من المرشحين على الانسحاب من الجولة الثانية المقررة يوم الأحد لتجنب تفتت أصوات مناهضي التجمع الوطني.

كما ارتفع المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.4 بالمئة قبل الانتخابات المقررة غدا الخميس التي يمكن أن تنهي حكم المحافظين المستمر منذ 14 عاما.

وزاد سهم فولكس فاجن 0.4 بالمئة بعد أن نفت شركة ريفيان الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية ما ورد في تقرير إعلامي حول شراكتها الممتدة مع صانعة السيارات الألمانية.

وهوى سهم مجموعة البريد البلجيكية 10.2 بالمئة بعد أن كشفت عن توقعات غير مبشرة لأرباح العام بأكمله مشيرة إلى ظروف غير مواتية في السوق في أميركا الشمالية.

البورصة المصرية

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود، وذلك تزامنًا مع حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 28081 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 34520 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 12147 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 6237 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 9074 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 2777 نقطة.

وأعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والنعيم القابضة للاستثمارات، وبالم هيلز للتعمير، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ اشترت الأولى 2.85 مليون سهم، والثانية 2.28 مليون سهم، والثالثة 12.995 ألف سهم، والرابعة مليون سهم.