مياه سوهاج: تلقى أكثر من 64 ألف شكوى واستفسار خلال 6 أشهر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنها استقبلت خلال ستة اشهر من 1 يناير حتى 30 يونيو 2024 عدد “64277” شكوى واستفسار من قبل المواطنين بمختلف قطاعات الشركة على مستوى المحافظة .

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه سوهاج، موقف تلقى ورصد واستجابة الخط الساخن لشكاوى المواطنين خلال 6 اشهر الماضية، مؤكداً استمرار سعي الشركة للتواصل الفعال مع المواطنين عبرعدة قنوات على رأسها الخط الساخن 125 مثمناً الدور الهام الذي يقوم به في رصد شكاوى المواطنين والتعامل معها بالتنسيق مع كافة فروع المحافظة بما يساعد على حل الشكاوى والرد على الاستفسارات وتلبية احتياجات المواطنين

وأضاف أن شكاوى المواطنين واستفساراتهم تنوعت ما بين انقطاع مياه الشرب أو ضعف التغذية عن بعض المناطق بالإضافة إلى طلبات توصيل خدمات مياه الشرب لبعض القرى أو شكاوى تسريب المياه ببعض العقارات بالإضافة إلى شكاوى بشأن تضرر بعض المواطنين من طفح مياه الصرف الصحي ببعض المناطق أو كسر أو انسداد مواسير الصرف الصحي بالإضافة إلى شكاوى لقطاع المعامل والجودة وشكاوى القطاع التجارى التى تتنوع مابين ارتفاع قيمة الفاتورة وطلبات تركيب عدادات مسبقة الدفع وطلبات معاينة أو تغيير العداد مؤكدا على ضرورة مراجعة الشكاوى وتوجيهها لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها وإزالة أسبابها وفقاً للضوابط.

وأكد رئيس مياه سوهاج، أن الشركة تولى اهتماما كبيراً لاستقبال شكاوى المواطنين والتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن والرد على استفساراتهم وذلك في إطار الحرص على رضا المواطن ورفع معايير كفاءة الخدمات المقدمة له في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس أب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول " 125HCWW" او ارسال الشكوى على موقع الشركة الالكترونى www.scww.com.egh واضاف ان الشركة نجحت فى الاستجابة لمختلف الشكاوى الواردة إليها عبر الخط الساخن موضحا ان معدلات الاستجابة تتراوح ما بين 3 ساعات إلى 24 ساعة وفقا لطبيعية الشكوى وظروف الاصلاح، علما بأن الأولوية لشكاوى الجودة والتى يتحرك المعمل فور ورود أى شكاوى خلال مدة لا تتجاوز ساعتين لرفع عينات من محل الشكوى