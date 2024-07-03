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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

كوبا أمريكا

البرازيل تتعثر أمام كولومبيا.. وتضرب موعدا مع الأوروجواي

بوابة الوفد الإلكترونية

تأهل منتخب البرازيل إلى دور الثمانية من بطولة كوبا أمريكا، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بعد تعادله مع كولومبيا بهدف لمثله فجر اليوم الأربعاء في دور المجموعات من البطولة، على ملعب ليفيس ستاديوم.
 

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دياز يقود تشكيل كولومبيا لمواجهة البرازيل في كوبا أمريكا

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تشكيل البرازيل الرسمي لمواجهة كولومبيا.. فينيسيوس يقود الهجوم


سجل رافينيا هدف التقدم لصالح البرازيل في الدقيقة 12 من عمر المباراة من ضربة حرة رائعة قبل أن يسجل مينوز لاعب كولومبيا هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول بلحظات.
 


ويلتقي منتخب البرازيل أمام أوروجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا، يوم الأحد المقبل 7 يوليو على ملعب أليجانت.

بعد التعادل بات المنتخب البرازيلي في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، ويملك في رصيده 5 نقاط بعد الفوز في مباراة والتعادل في مواجهتين فيما تتصدر كولومبيا بفارق نقطتين.
 

في سياق متصل، فاز منتخب كوستاريكا على باراجواي بهدفين لهدف، ليودع الثنائي المجموعة بعدما أحتل الأول، المركز الثالث، والآخر المركز الرابع.

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