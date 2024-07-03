تشكيل البرازيل الرسمي لمواجهة كولومبيا.. فينيسيوس يقود الهجوم

أعلن دوريفال جونيور المدير الفني لمنتخب البرازيل التشكيل الذي سيخوض به المباراة الحاسمة أمام منتخب كولومبيا في الحولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات، في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب ليفاي بالولايات المتحدة الأمريكية، لحساب مسابقة كوبا أمريكا 2024.

وتنطلق صافرة مباراة البرازيل وكولومبيا لإطار لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الرابعة في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة.

و تأهل المنتخب الكولومبي إلى ربع النهائي بشكل رسمي بعد الفوز في أول جولتين على باراجواي وكوستاريكا.



وجاء تشكيل البرازيل على النحو التالي:-

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ويندل- ماركينيوس- إيدير ميليتاةوو- دانيلو.

خط الوسط: جواو جوميز- برونو جيمارايش- لوكاس باكيتا- رافينيا.

خط الهجوم: رودريجو- فينيسيوس جونيور.