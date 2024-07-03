دياز يقود تشكيل كولومبيا لمواجهة البرازيل في كوبا أمريكا

أعلن نيستور لورينزو المدير الفني لمنتخب كولومبيا عن التشكيل الذي سيخوض به المباراة الحاسمة أمام منتخب البرازيل في الحولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات، في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب ليفاي بالولايات المتحدة الأمريكية، لحساب مسابقة كوبا أمريكا 2024.

وتنطلق صافرة مباراة البرازيل وكولومبيا لإطار لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الرابعة في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة.

و تأهل المنتخب الكولومبي إلى ربع النهائي بشكل رسمي بعد الفوز في أول جولتين على باراجواي وكوستاريكا.

تشكيل منتخب كولومبيا الرسمي لمواجهة البرازيل:-

حراسة المرمى: كاميلو فارجاس.

خط الدفاع: دانيل مونوز- كارلوس كويستا- دافينسون سانشيز- ديفير ماكادو.

خط الوسط: ريتشارد ريوس- جيفيرسون ليرما- جيم رودريجيز.

خط الهجوم: جون أرياس- جون كوردوبا- لويس دياز.