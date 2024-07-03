الأربعاء 03 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

أخبار وتقارير

سعر صرف الدولار بالبنوك صباح اليوم الأربعاء

الدولار
الدولار

أسعار الدولار.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024م.

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آخر تحديث.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

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الدولار يسجل إرتفاع جديد بمنتصف تعاملات اليوم |آخر تحديث


ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من أحداث وصراعات دولية ساخنة كالحرب في قطاع غزة، والحرب الروسية الأوكرانية التي تؤثر سلبًا على سعر العملة الخضراء.
وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار:
سجل سعر الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 48.10 جنيه للشراء و 48.24 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو48.1  جنيه للشراء، و48.21 جنيه للبيع.
وصل سعر الدولار في بنك مصر نحو 48.11 جنيه للشراء، و48.21 جنيه جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار في البنك الدولي نحو 48.11 جنيه للشراء، و48.21 جنيه للبيع
جاء سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 48.12 جنيه للشراء، و48.22 جنيه للبيع.
وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 48.11 جنيهًا للشراء، و48.21 جنيهًا للبيع.
بلغ سعر الدولار في بنك فيصل الاسلامي نحو 48.20 جنيه للشراء، 48.30 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 48.11 جنيه للشراء، و48.21 جنيه للبيع.

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