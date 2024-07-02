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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

اقتصاد

الدولار يسجل إرتفاع جديد بمنتصف تعاملات اليوم |آخر تحديث

دولار امريكي
دولار امريكي

الدولار يسجل إرتفاع جديد بمنتصف تعاملات اليوم .. شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024، إرتفاعًا ملحوظًا في منتصف التعاملات بعد آخر ارتفاع شهده أمس، وفيما يلي أسعار الدولار وفقًا لآخر المستويات المعلنة من البنوك و المصارف حتى الآن.

 

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024

سعر الدولار في البنك الأهلي

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي، اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024، استقر عند 48.2 جنيها للشراء، 48.3 جنيه للبيع.

 

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سعر الدولار في بنك مصر:

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024، سجل نحو 48.2 جنيه للشراء، 48.3 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنكCIb

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024، استقر عند نحو 48.2 جنيه للشراء، 48.3 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024،سجل نحو 48.2 جنيه للشراء، 48.3 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنك قناة السويس اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024، سجل 48.21 جنيه للشراء، 48.31 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنك المصرف المتحد، الثلاثاء 2 يوليو 2024، سجل 48.25 جنيه للشراء، 48.35 جنيه للبيع.

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