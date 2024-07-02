الدولار يسجل إرتفاع جديد بمنتصف تعاملات اليوم |آخر تحديث
الدولار يسجل إرتفاع جديد بمنتصف تعاملات اليوم .. شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024، إرتفاعًا ملحوظًا في منتصف التعاملات بعد آخر ارتفاع شهده أمس، وفيما يلي أسعار الدولار وفقًا لآخر المستويات المعلنة من البنوك و المصارف حتى الآن.
أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024
سعر الدولار في البنك الأهلي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي، اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024، استقر عند 48.2 جنيها للشراء، 48.3 جنيه للبيع.
إقرأ أيضًا .. الدولار رايح على فين .. مفاجأة بأسعار العملات الأجنبية اليوم
سعر الدولار في بنك مصر:
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024، سجل نحو 48.2 جنيه للشراء، 48.3 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنكCIb
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024، استقر عند نحو 48.2 جنيه للشراء، 48.3 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024،سجل نحو 48.2 جنيه للشراء، 48.3 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنك قناة السويس اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024، سجل 48.21 جنيه للشراء، 48.31 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك المصرف المتحد
سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنك المصرف المتحد، الثلاثاء 2 يوليو 2024، سجل 48.25 جنيه للشراء، 48.35 جنيه للبيع.