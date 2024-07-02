آخر تحديث.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك
شهد سعر الدولار الأمريكي خلال الساعات القليلة الماضية هبوط طفيف مقابل الجنيه المصري حيث سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 48.11 جنيه للشراء، و48.21 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر:
48.11 جنيه للشراء
48.21 جنيه جنيه للبيع
بنك القاهرة:
48.12 جنيه للشراء
48.22 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي:
48.11 جنيه للشراء
48.21 جنيه للبيع.
بنك البركة:
48.20 جنيه للشراء
48.30 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس:
48.11 جنيه للشراء
48.21 جنيه للبيع
بنك كريدي أجريكول:
48.12 جنيه للشراء
48.22 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية:
48.11 جنيه للشراء
48.21 جنيه للبيع
بنك التعمير والإسكان:
48.11 جنيه للشراء
48.21 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي:
48.12 جنيه للشراء
48.22 جنيه للبيع