آخر تحديث.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

شهد سعر الدولار الأمريكي خلال الساعات القليلة الماضية هبوط طفيف مقابل الجنيه المصري حيث سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 48.11 جنيه للشراء، و48.21 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر:

48.11 جنيه للشراء

48.21 جنيه جنيه للبيع

بنك القاهرة:

48.12 جنيه للشراء

48.22 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي:

48.11 جنيه للشراء

48.21 جنيه للبيع.

بنك البركة:

48.20 جنيه للشراء

48.30 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس:

48.11 جنيه للشراء

48.21 جنيه للبيع

بنك كريدي أجريكول:

48.12 جنيه للشراء

48.22 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية:

48.11 جنيه للشراء

48.21 جنيه للبيع

بنك التعمير والإسكان:

48.11 جنيه للشراء

48.21 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي:

48.12 جنيه للشراء

48.22 جنيه للبيع