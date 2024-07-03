وصية مصطفى الفقي لوزير الخارجية الجديد بدر عبد العاطي

حل المفكر السياسى الدكتور مصطفى الفقي ضيفًا في برنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على قناة إم بي سي مصر، وكشف عن رأيه في ترشيح السفير بدرعبدالعاطى وزيرًا للخارجية في الحكومة الجديدة، خلفًا للوزير سامح شكري.

وأوضح أن السفير بدر عبدالعاطى رجل عصامي ومجتهد ويستحق هذا المنصب، كما كشف أن ترشيحه وزيرًا للخارجية كانت مفاجأة سارة بالنسبة له.

وأضاف أن وزير الخارجية الأسبق نبيل فهمي كان متبنيًا لـ السفير بدرعبدالعاطى بسبب التزامه ودقته الشديدة في العمل.

وأشار إلى أن السفير بدر عبدالعاطى أقرب إلى مدرسة وزير الخارجية الأسبق عمرو موسى، رغم أنه تلميذ وزير الخارجية الأسبق أحمد ماهر، موضحًا أن السواد الأعظم من هذا الجيل متأثر بـ عمرو موسى.

وصية مصطفى الفقي لوزير الخارجية الجديد

وإجابة لسؤال الإعلامي شريف عامر عن وصيته أو نصيحته الأولى للوزير الجديد قال:" بدرعبدالعاطى له بريق اعلامي يعني اشتغل متحدث رسمي فترة فانا مش عايز القصة دي تجرجره إلى تصريحات كثيرة خصوصًا في البداية واعلم أنه يدرك ذلك لأنه مش سذج".

وأضاف:"هو مر وواجه مشاكل كبيرة وكان بينسق مع الاتحاد الأوربي بنجاح واضح في الفترة الأخيرة".

وأضاف :"بدر عبد العاطي من العناصر الواعدة ان شاء ، ودول مدرسة واحدة يعني مفيش فوارق حزبية تقولي ده وفدي أو غيره".