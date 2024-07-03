ميسي يُثير القلق قبل لقاء ربع نهائي كوبا أمريكا

باتت مشاركة النجم ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين محل شكوك، في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، في لقاء الإكوادور المنتظر.

وكان منتخب “التانجو”، قد تأهل إلى منافسات ربع نهائي كوبا أمريكا 2024، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا، بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط.

وغاب ميسي، عن الأرجنتين، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ضد بيرو، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة تشيلي.

وبحسب ما ذكرته شبكة “ذا أثلتيك” العالمية، فأن مشاركة قائد التانجو، في ربع نهائي البطولة لا يزال غير مؤكد، رغم عودته إلى التدريبات رفقة زملائه في المنتخب.



وأوضحت الشبكة أن ليونيل ميسي، عاد إلى التدريبات الجماعية لمنتخب الأرجنتين، يوم الإثنين، حيث شارك في الجلسة الجماعية رفقة زملائه.

وأفادت أنه يتبقى أن نرى ما إذا كان ميسي سيكون جاهزًا للمشاركة ضد الإكوادور فجر الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يواجه منتخب الأرجنتين نظيره الإكوادور، في ربع نهائي كوبا أمريكا فجر يوم الجمعة.