موعد مباراة الزمالك وفاركو بالدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة قوية أمام نظيره فاركو، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.



ويرغب الزمالك في تحقيق الفوز بعدما نجح في الانتصار على نظيره سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك عقب تراجعه عن قراره بعدم خوض مواجهات الدوري.

في المقابل، يرغب فاركو في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفارس الأبيض، في المواجهة التي يتوقع أن تكون قوية وحماسية.

موعد مباراة الزمالك وفاركو

تنطلق مواجهة الزمالك أمام نظيره فاركو في تمام السابعة من مساء الغد الأربعاء، في المباراة التي يشهدها ملعب ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

من المقرر إذاعة مواجهة الزمالك وفاركو عبر قناة "أون تايم سبورتس"، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم لعدة مواسم سابقة.

