أردا جولر يسجل رقمًا مميزاً في بطولة اليورو

تمكن اللاعب الترك أردا جولر نجم فريق نادي ريال مدريد الإسباني ومنتخب تركيا، من تسجيل رقمًا مميزًا في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 المقامة حاليًا في ألمانيا.

ويقود جولر منتخب بلاده للتقدم على منتخب النمسا، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات دور الـ16 ببطولة يورو 2024.

وبعدما قام أردا جولر بصناعة الهدف الثاني للمنتخب التركي الذي سجله ميريح ديميرال، أصبح هو اللاعب الشاب الوحيد الذي يسجل و يصنع فى يورو 2024.



وكان جولر قد سجل أولى أهدافه في اليورو في المباراة التي جمعت بين منتخب تركيا ونظيره منتخب جورجيا، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات.

وكان منتخب تركيا قد وقع في المجموعة السادسة بجانب منتخبات البرتغال وجورجيا بالإضافة إلى منتخب التشيك، وتأهل المنتخب التركي في المركز الثاني خلف منتخب البرتغال.

ولعب جولر مع ريال مدريد هذا الموسم في 12 مباراة بمختلف المسابقات منهم 5 كأساسي، وتمكن من تسجيل 6 أهداف.