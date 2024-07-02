اتحاد الكرة يعلن اتخاذ قرارًا ضد بيراميدز خلال ساعات

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أنه سيتم اتخاذ قرارات بالطبع تجاه بيان نادي بيراميدز، مشيرًا إلى أن أعضاء المجلس عقدوا عدة اجتماعات بالأمس مع وزير الشباب والرياضة وفيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، والمرحلة الحالية تشهد ترتيب بعض الاولويات.

وقال الكومي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك تحركات من جانب اتحاد الكرة بالفعل تجاه بيان بيراميدز، والأمور لن تمر بالطبع، ومن الطبيعي أن يكون هناك اتفاق واختلاف بلا تجريح.. من يخطأ لن نرد عليه بنفس الأسلوب".

وأضاف: "لا أقبل بشكل شخصي أو مسئولي اتحاد الكرة ما جاء في بيان بيراميدز، لأنه اخطئ في حق اتحاد الكرة والرابطة ولابد أن يتم مواجهته بأقسى شئ، وكل طرف من حقه المطالبة بحقوقه دون التجريح أو الاهانة".

وواصل: "سيكون هناك رد على بيان بيراميدز بالطبع وربما خلال وقت قليل جدًا".