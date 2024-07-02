هام لمرضى الروماتويد.. مكملات غذائية تخفف آلامه ونصائح مهمة للتعايش مع المرض

الروماتويد من أبرز أمراض المناعة الذاتية حيث يقوم جهاز المناعة بمهاجمة أنسجة الجسم، مما يؤدي إلى ظهور العديد من الأعراض والعلامات المؤلمة على المفاصل مثل الآلام والأوجاع والتورمات. هذا المرض يتطلب من المرضى البحث عن طرق فعّالة للتعايش معه وتجنب مضاعفاته.

دور المكملات الغذائية في علاج الروماتويد

ووفقًا لما ذكره موقع Arthritis Foundation ، فإن المكملات الغذائية الطبيعية تُعتبر جزءًا أساسيًا من استراتيجية التعايش مع التهاب المفاصل الروماتويدي المزمن. حيث تلعب دورًا مهمًا في تخفيف الأعراض وتعزيز نمط حياة صحي، إلا أن الإفراط في تناولها يشكل خطورة كبيرة، نظراً لاحتمالية تسببها في اضطرابات الجهاز الهضمي وأعراض مرضية أخرى مثل النزيف.

مكملات غذائية طبيعية مفيدة لمرضى الروماتويد

زيت السمك والأوميجا 3

يحتويان على عناصر فعالة تساعد في تخفيف الالتهابات والألم. يمكن الحصول على هذه العناصر من الأطعمة أو كمكملات غذائية تحت إشراف الطبيب المختص.

الكركمين

مركب موجود في الكركم وله خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، يُساعد في التئام الجروح ومقاومة شيخوخة الجسم، مما يجعله مكملًا غذائيًا مفيدًا لمرضى الروماتويد.

الجلوكوزامين

هو من المواد الفعالة المستخدمة في علاج هشاشة العظام ومشاكل العظام المختلفة. يمكن أن يكون فعّالًا أيضًا لمرضى الروماتويد، حيث يساعد في تقليل تيبس المفاصل والالتهابات المتكررة.

بشكل عام، يشدد التقرير على ضرورة استشارة الطبيب المختص قبل تناول أي مكملات غذائية، لأن كل حالة تختلف عن الأخرى. من الضروري عدم تناول المكملات الغذائية بشكل مفرط أو دون استشارة طبية، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي غني بالفيتامينات والمعادن الضرورية لكل حالة حسب رؤية الطبيب المختص.

نصائح للتعايش مع مرض الروماتويد

يعاني مرضى الروماتويد من تحديات كبيرة في التعايش مع هذا المرض المزمن، حيث يتطلب الأمر اتباع نمط حياة صحي ومتوازن. ينصح الخبراء بالقيام بالتمارين الرياضية المعتدلة التي تساعد في تحسين مرونة المفاصل وتقوية العضلات، إلى جانب الحفاظ على وزن صحي لتقليل الضغط على المفاصل.

كما يُوصى بتجنب التدخين والكحول، لأنهما قد يزيدان من تفاقم الأعراض. يمكن أن يكون للدعم النفسي والاجتماعي دور كبير في تحسين جودة الحياة للمرضى، حيث يساعدهم في التعامل مع الضغوط النفسية والتوتر المرتبط بالمرض.