الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

توفير اتوبيسات لنقل جماهير الاتحاد السكندرى لتشجيع الفريق امام طلائع الجيش

بوابة الوفد الإلكترونية

قرر محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى بتوفير اتوبيسات مجانا لنقل جماهير الاتحاد فى رحلة تشجيعية لحاملى بطاقة fan Id بالاضافة الى تذكرة وذلك تسهيلا على الجماهير لمؤازرة فريقهم والسفر خارج الاسكندرية للتشجيع خلال المباراة القادمة المقررة بعد غد الخميس ٤ يوليو الجارى أمام فريق طلائع الجيش فى السابعة مساءا بستاد جهاز الرياضة 

وقد أعلن ذلك الصفحة الرسمية لنادى الاتحاد السكندرى على ال Facebook 

يذكر ان الاتحاد السكندرى يحتل المركز التاسع برصيد ٣٧ نقطة متساويا مع فريق الزمالك فى عدد النقاط والذى يحتل المركز الثامن 

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الجريدة الورقية