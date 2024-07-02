توفير اتوبيسات لنقل جماهير الاتحاد السكندرى لتشجيع الفريق امام طلائع الجيش

قرر محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى بتوفير اتوبيسات مجانا لنقل جماهير الاتحاد فى رحلة تشجيعية لحاملى بطاقة fan Id بالاضافة الى تذكرة وذلك تسهيلا على الجماهير لمؤازرة فريقهم والسفر خارج الاسكندرية للتشجيع خلال المباراة القادمة المقررة بعد غد الخميس ٤ يوليو الجارى أمام فريق طلائع الجيش فى السابعة مساءا بستاد جهاز الرياضة

وقد أعلن ذلك الصفحة الرسمية لنادى الاتحاد السكندرى على ال Facebook

يذكر ان الاتحاد السكندرى يحتل المركز التاسع برصيد ٣٧ نقطة متساويا مع فريق الزمالك فى عدد النقاط والذى يحتل المركز الثامن