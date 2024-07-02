4 أطعمة ومشروبات ممنوعة لمرضى بطانة الرحم المهاجرة.. ما علاقة الدورة الشهرية؟

تعاني بعض النساء من آلام شديدة خلال فترة الدورة الشهرية، وأحيانًا تنزفن كميات كبيرة من الدم، مما يجعلهن غير قادرات على ممارسة حياتهن بشكل طبيعي، الأمر الذي يتضح فيما بعد إنه بسبب إصابتهن بمرض بطانة الرحم المهاجرة.

ما هي بطانة الرحم المهاجرة وعلاقتها بالدورة الشهرية؟

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث شوت" الطبي، يعتبر مرض بطانة الرحم المهاجرة من الحالات التي تبدأ فيها الأنسجة المشابهة لبطانة الرحم في النمو خارج الرحم. يمكن العثور على هذه الأنسجة في المبايض، قناتي فالوب، السطح الخارجي للرحم، أو أعضاء أخرى في تجويف الحوض.

بطانة الرحم المهاجرة

تشير دراسة حديثة إلى أنه خلال الدورة الشهرية، تتحلل هذه الأنسجة مثل الأنسجة الطبيعية لبطانة الرحم، وتنزف. ولكن نظراً لوجودها خارج الرحم، لا يمكن للدم أن يخرج من الجسم مثل دم الحيض، مما يؤدي إلى التهاب، ألم، وتكوين أنسجة ندبية أو التصاقات.

الأعراض المرتبطة ببطانة الرحم المهاجرة

تشمل الأعراض الرئيسية لبطانة الرحم المهاجرة ما يلي:

- ألم الحوض.

- ألم أثناء حركات الأمعاء أو التبول.

- نزيف غير طبيعي.

- صعوبة في الإنجاب.

أطعمة ممنوعة لمرضى بطانة الرحم المهاجرة

يوضح التقرير أن هناك بعض الأطعمة التي يجب على النساء المصابات ببطانة الرحم المهاجرة تجنبها لتقليل الأعراض والالتهابات. ومن بين هذه الأطعمة:

اللحوم المصنعة والغنية بالدهون لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة التي تساهم في تفاقم الالتهاب والاضطرابات الهرمونية.

الأطعمة الغنية بالدهون والمقلية، لأنها غير صحية بشكل عام، وتزيد من نسبة الدهون في الجسم مما يعزز الالتهابات.

الكربوهيدرات المكررة والأطعمة الغنية بالسكريات، لانها تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، مما يؤثر سلباً على الصحة ويزيد من فرص الإصابة بالالتهابات.

المشروبات الغنية بالكافيين، لأنها تعطل مستويات الهرمونات ويؤدي إلى تفاقم الأعراض.

بطانة الرحم المهاجرة

نصائح للتغذية الصحية لمرضى بطانة الرحم المهاجرة

ينصح التقرير بتناول الأطعمة الخالية من الدهون الغير صحية والمشبعة بمضادات الأكسدة، مثل:

- الزبادي

- الفواكه

- الخضروات

هذه الأطعمة تساعد في التمتع بصحة جيدة وتقليل الأعراض المرتبطة ببطانة الرحم المهاجرة. إضافة إلى ذلك، يمكن للأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة أن تساهم في تقليل الالتهابات وتحسين الحالة العامة للجسم.

بشكل عام، فإن الاهتمام بنوعية الأطعمة المتناولة يمكن أن يكون له تأثير كبير على تخفيف الأعراض وتحسين جودة الحياة للنساء المصابات ببطانة الرحم المهاجرة. لذا، من المهم أن يتبعن نظاماً غذائياً صحياً ومتوازناً، مع التركيز على الأطعمة الطبيعية والخالية من الدهون المشبعة والسكريات المكررة.