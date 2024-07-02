حجز البلوجر روكي أحمد بتهمة نشر فيديوهات مخلة

قررت جهات التحقيق، حجز البلوجر روكي أحمد صاحبة حساب روكي أحمد، على تطبيق التيك توك، لاتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء لجلب مشاهدات ونسب أرباح غير مشروعة 24 ساعه على ذمة التحقيقات.

وواجهت جهات التحقيق المتهمة روكي احمد، بالفيديوهات المضبوطة بحوزتها وهي عبارة عن فيديوهات شبه عارية بثتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر روكي أحمد صاحبة حساب روكي أحمد، على تطبيق التيك توك، لاتهامها ببثه فيديوهات خادشة للحياء لجلب مشاهدات ونسب أرباح غير مشروعة.

وقال المحامي أشرف فرحات مقدم البلاغ ضد البلوجر روكي أحمد انها تعمدت نشر الفسق والفجور على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة تثير الغرائز والشهوات لدي الشباب وأنها قامت بارتداء ملابس تظهر مفاتن جسدها من أجل تحقيق الأرباح.

وأضاف المحامي أشرف فرحات أنه اتهم فتاة التيك التوك بإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، والتعدي على مبادئ وقيم المجتمع المصري، والتحريض على الفسق والفجور بنشر فيديوهات وصور بها إيحاءات منافية للآداب العامة، وإنشاء وإدارة حساب إلكتروني لارتكاب تلك الجرائم.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن قيام البلوجر روكي أحمد صاحبة حساب روكي أحمد على التيك توك، ببث فيديوهات خادشة للحياء لجلب مشاهدات ونسب أرباح غير مشروعة.

تفاصيل ضبط البلوجر روكي أحمد

وأفادت تحريات الأجهزة الأمنية بأن روكي أحمد تدعى رقية الصافي، في العقد الثالث من العمر، ولديها حساب على تيك توك باسم روكي أحمد تقوم من خلالها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء تحرض على الفسق والفجور.

ورصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقاطع فيديو خادشة وتحرض على الفسق والفجور، ونجحت مأموريات أمنية في ضبطها في نطاق القاهرة الجديدة، وذلك لاتهامها بالفسق والفجور وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على التيك توكر روكي أحمد لنشرها فيديوهات المخلة بالقاهرة الجديدة، وتبين أنها متهمة بعرض صور ومقاطع فيديو تتضمن ايحاءات خادشة للحياء وتحرض على الفسق والفجور.