عاتبه على معاكسة زوجته.. مقتل عامل في دار السلام

أقدم شاب على التحرش بجارته وقتل زوجها بمنطقة دار السلام، وألقى رجال المباحث بالقاهرة، القبض على المتهم.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا بسقوط قتيل بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة عامل يرتدى كامل ملابسه، ومصاب بقطع بالأوتار.

وبسؤال زوجة الضحية قررت أن جارها المتهم تحرش بها وعندما اشتكت لزوجها توجه للمتهم لمعاتبته على فعلته لكن المتهم استل سلاح أبيض "سنجة" وقتل الضحية ولاذا بالفرار.

وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقى القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ومن جهة اخرى وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"يتضرر خلاله صاحب الحساب من قيام بعض الأشخاص بتعاطى وترويج المواد المخدرة بإحدى المناطق بنطاق دائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة.

تم توجيه حملة أمنية إستهدفت المنطقة محل الشكوى.. وأسفرت جهودها عن ضبط (6 أشخاص) بحوزتهم (كميات من مخدر الهيروين- 2 سلاح أبيض).. وإعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطى، تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.