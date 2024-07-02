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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
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متحدث "مهرجان العلمين": نرضى الأذواق كافة في اختيار الفنانين وتنوع الحفلات

الإعلامية منى عبدالوهاب
الإعلامية منى عبدالوهاب

قالت الإعلامية منى عبدالوهاب، منسق عام ومتحدث باسم مهرجان العلمين الجديدة، إن الاتفاق مع النجوم الكبار للمشاركة في المهرجان لم يكن صعبًا ولكن الصعوبة في مواعيدهم وكان الترتيب مع عدد كبير من النجوم سهل للغاية، هناك مجموعة مميزة من النجوم سيشاركون في المهرجان وأبرزهم الفنان محمد منير وكاظم الساهر وتامر حسني وعمرو دياب وهناك محاولة لإرضاء جميع الأذواق بين حفلات كلاسيك وحفلات أخرى للشباب.

تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

وأشارت "عبدالوهاب"، خلال لقائها عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أن صناعة المسرح المصري كانت ما تميز الدولة المصرية في فترة ما، مشددة على أن الشركة المتحدة تعمل على دعم صناعة المسرح في مصر.

 

وأوضحت أن الفعاليات الرياضية ومهرجان الطعام ومهرجان نبتة ستكون نهارية في مهرجان العلمين، لكن الحفلات الفنية والغنائية ستجرى في الليل، مشددة على أن مهرجان "نبتة" مهتم بالطفل حتى سن المراهقة به نشاطات تهتم بشخصية الطفل وقدراته البدنية والخاصة ويمكن اكتشاف أشياء جديدة في الأطفال، والمهرجان يتضمن العديد من الفعاليات ويركز على القدرات العقلية والفكرية للطفل.

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