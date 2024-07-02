سموحة يستعد لموقعة إنبى عقب هزيمته فى " كمالة " بيراميدز

يحاول الكابتن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة ان يتعدى هزيمة اليوم امام فريق بيراميدز فى “ كمالة” المباراة التى تم توقفها الاسبوع الماضى بسبب حريق فى ستاد الاسكندرية أثناء المباراة

واجتمع سامى باللاعبين والجهاز الفنى عقب هزيمة سموحة بثلاثية مقابل هدف من فريق بيراميدز

وممالاشك فيه ان اللاعبين و الجهاز الفنى لسموحة تسيطر عليهم حالة من الضبابية بسبب عدم وضوح رؤية بقائهم من عدمه مع الموج الازرق ضمن صفقات الميركاتو الصيفى

وطالب سامى التركيز فى المباراة القادمة امام فريق انبى المقرر اقامتها يوم السبت المقبل الموافق ٦ يوليو الجارى فى السابعة مساءا بستاد الاسكندرية حيث ان سموحة يحتل المركز السابع برصيد ٣٩ نقطة ضمن منافسات دورى Nile