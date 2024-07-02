محمد رمضان ينشر كواليس جديدة من مهرجان موازين.. أسطورة كل جيل

شارك النجم محمد رمضان جمهوره بمجموعة من الصور الجديدة له من كواليس حفل ختام مهرجان موازين الدولي الذي أحياه على مسرح ساحة النهضة، بالمملكة المغربية، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام .

وكان قد نشر نمبر وان مقطع فيديو أيضًا من الحفلة وعلق عليه قائلًا: "أنا مش أسطورة جيلك.. أنا أسطورة كل جيل، ختام مهرجان موازين ٢٠٢٤، الحمد لله رب العالمين".

وأوضح رمضان في تصريح للصحافة المغربية على هامش مشاركته في الدورة الـ19 من مهرجان "موازين"، أن الحياة يجب ألّا تتوقف لكي نعبر عن دعمنا للقضية، لافتًا إلى أن مقاطعة الفعاليات الموسيقية لا تعتبر دعمًا.

واعتبر أن المشاهير العرب يجب أن يشتغلوا ويصعدوا فوق منصات كبيرة وعالمية، للتعبير عن مواقفهم، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية الجميع، ودعمها سيبقى دائمًا.

وفاجأ جمهوره بأنه يعتزم التقليل من ظهوره في المسلسلات والأعمال الدرامية خلال الفترة المقبلة قائلا: "المسلسلات الكثيرة مضرّة بالفنان، فكلما زادت أصبحت مثل الدهون في الجسم، والعديد من النجوم مثل أحمد زكي ومحمود عبد العزيز وعادل إمام ليس في رصيدهم عدد كبير من المسلسلات".

وتابع: "قررت أن أركّز في السينما، ولديَّ رصيد كبير في الدراما مثل "جعفر العمدة" و"الأسطورة" و"زلزال" وغيرها من المسلسلات الناجحة".