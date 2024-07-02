"الأسمرات" .. فيديو وتفاصيل أول حي سكني للقضاء على العشوائيات

منذ عشرة أعوام تقريبا، وتحديدا في 2014، قررت الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يكون القضاء السريع على العشوائيات على رأس اهتماماتها، ومن هنا جاء أول مشروع سكني حقيقي لسكان العشوائيات حي الأسمرات، على غرار الكومباوندات.

وافتتح الرئيس السيسي أول مرحلتين منه في 30 مايو، بينما يقسم المشروع ككل على 3 مراحل، كانت البداية لانطلاق عدة مشروعات سكنية اخرى في مناطق ومحافظات مختلفة.

وجاءت المرحلة الأولي على مساحة 65 فدانا وتشمل 6258 وحدة سكنية، فضلا عن إنشاء مدرسة تعليم إساسي و240 محلا تجاريا، بينما المرحلة الثانية، تقع على مساحة 61 فدانا وتشمل 4722 وحدة سكنية، وتضم مدرسة للتعليم الأساسي 110 محلا تجاريا، بتكلفة مليار و600 مليون جنيه.

وتضمنت المرحلتين وحدات علاجية، ملاعب رياضية، نقطة للشرطة وأخرى للإسعاف، مكتبا للبريد، فضلا عن أسواق حضارية لتوفير احتياجات المواطنين بشكل كامل، كل هذا وأكثر تم تخصيه لقاطني العشوائيات الخطرة من مناطق الدويقة وعزبة خير الله واسطبل عنتر.

وبعد نجاح المرحلتين الأولى والثانية، تم تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع حي الأسمرات المتمثلة في إنشاء 7298 وحدة سكنية بإجمالي 124 عمارة، بتكلفة 1.75 مليار جنيه، لتوفير مسكن آمن لـ31000 نسمة، إذ يتكون كل عقار تتكون من 60 وحدة سكنية ومصعدين، و4 خزانات مياه علوية، بمساحة إجمالية للمشروع 65 فدان.

وضمت المرحلة الثالثة الكثير من الخدمات التي كانت بعيدة تماما عن سكان العشوائيات، بداية من المدينة الشبابية الرياضية «نادي اجتماعي ورياضي»، و4 ملعب متعدد الاستخدام وملعب كرة قدم، و3 حمامات سباحة، ومسجد وكنيسة، ومجمع للمدارس «تعليم أساسي، ثانوي صناعي»، ومبني التضامن الاجتماعي بنك ناصر، مركز رعاية المسنين، وحدة اجتماعية، رعاية الطفولة والأمومة، قاعات متعددة الاستخدام.