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الأربعاء 29 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للمرأة ينظم معسكر "أنا وعائلتى" بحي الأسمرات

بوابة الوفد الإلكترونية

نظم  المجلس القومي للمرأة معسكر "أنا وعائلتى" الذى استهدف معلمات ومعلمي مدرسة تحيا مصر٣ بحي الأسمرات بالمقطم وأسرهم ، وذلك بالتعاون مع مؤسسة ويل سبرنج ، واستمر على مدار  يومين .

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القومي للمرأة يواصل عرض مسرحية "عيلة في منتهى السعادة" في 11 محافظة

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القومي للمرأة يختتم معسكر التنشئة المتوازنة في الأقصر

استهدف المعسكر تقوية الروابط الأسرية وتنشئة أفضل للأطفال للوصول لعلاقات أسرية سليمة ، وذلك من خلال تنفيذ العديد من  الأنشطة الترفيهية والتثقفية والرياضية لجميع أفراد الأسرة، بالإضافة إلى توعية الأباء والأمهات بكيفية التعامل وتربية الأبناء تربية سليمة قائمة علي التفاهم والمحبة والود، علاوة على ورش عمل حول تنمية سلوكيات الطلاب وكيفية إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة بطريقة سليمة .

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