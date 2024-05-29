القومي للمرأة ينظم معسكر "أنا وعائلتى" بحي الأسمرات

نظم المجلس القومي للمرأة معسكر "أنا وعائلتى" الذى استهدف معلمات ومعلمي مدرسة تحيا مصر٣ بحي الأسمرات بالمقطم وأسرهم ، وذلك بالتعاون مع مؤسسة ويل سبرنج ، واستمر على مدار يومين .

استهدف المعسكر تقوية الروابط الأسرية وتنشئة أفضل للأطفال للوصول لعلاقات أسرية سليمة ، وذلك من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة الترفيهية والتثقفية والرياضية لجميع أفراد الأسرة، بالإضافة إلى توعية الأباء والأمهات بكيفية التعامل وتربية الأبناء تربية سليمة قائمة علي التفاهم والمحبة والود، علاوة على ورش عمل حول تنمية سلوكيات الطلاب وكيفية إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة بطريقة سليمة .