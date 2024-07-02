الأصغر سنًا بالحكومة.. من هو شريف الشربيني المرشح لوزارة الإسكان؟

حصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان الجديد، على بكالوريوس الهندسة المدنية عام 2005، وعمل في إدارات المرافق والتصميمات في هيئة المجتمعات العمرانية.



كما يعتبر المهندس شريف الشربيني الأصغر سنا في الحكومة الجديدة، فهو ما زال في مطلع الأربعينات، وشغل منصب رئيس جهاز الشروق بين 2018 و2019، ومدير مركز المعلومات في هيئة المجتمعات العمرانية ورئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر فى 2019.



وقبل الوزارة، خلفا لـ عاصم الجزار تولى شريف الشربينى رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان المهندس شريف الشربينى تولى رئاسة جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظة القاهرة، كان يعمل رئيساً جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

كما تولى الشربيني قبلها رئاسة جهاز تنمية مدينة الشروق، وعمل الشربيني نائبا لرئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للطرق والتطوير، ونائب لرئيس جهاز مدينة بدر للطرق والكهرباء، وتولى منصب معاون رئيس جهاز مدينة بدر.