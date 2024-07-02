أحمد موسى عن التشكيل الوزاري: حكومة جديدة بأطر وأفكار الرئيس السيسي (فيديو)

علق الإعلامي أحمد موسى، على التشكيل الوزاري الجديد بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قائلاً: “حكومة جديدة، بأطر وأفكار الرئيس عبدالفتاح السيسي”.

وأضاف أحمد موسى خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه عندما تم تقديم استقالة الحكومة وتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدية، تحدثت عن رؤية الشارع المصري ومحددات الدولة الاستراتيجية.

وتابع أحمد موسى: أنا كنت أول من يتوقع تغييرات الحكومة الجديدة، وكتبت على صفحتي الشخصية بموقع إكس، يوم 3 يونيو الماضي، بأننا أمام حكومة جديدة واسعة وليس تعديلاًا وزاريًا محدودًا بل حكومة ستشمل الكثيرو الكثير من الحقائب الوزارية، وأنه لدينا حقائب جديدة في المجموعة الاقتصادية والخدمية بشكل رئيسي.

وأوضح أحمد موسى: «نحن أمام ، وكان من الأهمية التجاوب مع مطالب الرأي العام، ونريد بأن يرى المواطنون تغييرًا حقيقيًا على أرض الواقع ليس فقط في الوزارات ولكن في السياسات».

وأكمل أحمد موسى: كل مسؤول بيقدم خدمة جليلة للوطن، وأحيي كل الوزراء الذين غادروا الحكومة، فالحكومة الجديدة ستكون مهمتها تحقيق طموحات المواطن المصري، لأن الناس كانت بتشتكي من الأسعار والتضخم.

أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد غدًا الأربعاء 3 يوليو

وأشار أحمد موسى، إلى أنه سيتم أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد في الحكومة الجديدة، غدًا الأربعاء 3 يوليو، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

وأردف أحمد موسى: «الفريق كامل الوزير سيكون نائبًا لرئيس الوزراء، وسيتم انضمام وزارة الصناعة إلى النقل أيضًا، وقد نجد مهام جديدة له في الحكومة الجديدة بجانب تعيينه نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للنقل والصناعة»

واختتم: «غدًا سنرى كل شيء، وربما يكون هناك اثنان أو ثلاثة من الوزراء، نائبين لرئيس الوزراء بجانب كامل الوزير».