تم تأكيد اختيارهم.. صور الوزراء العشرة الجدد

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” صورًا للوزراء الجدد الذين تم اختيارهم للحقائب الوزارية في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكدت القناة على أسماء 10 وزراء عكس التسريبات الإعلامية التي أشارت إلى حدوث 20 تغييرًا في الحقائب الوزارية، بل ونشرت أسماء المرشحين الذي يرجح تغييرهم في الساعات الأخيرة قبل حلف اليمين.

تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة

وفي 3 يونيو، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء المستقيل مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة.

واستقبل السيسي، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي قدم استقالته للسيسي في وقت سابق الاثنين.

وقام السيسي بتكليف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات، والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي، وفقا لبيان نشر على صفحة الرئاسة المصرية.

كما تضمنت تكليفات الرئيس المصري بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

وقد كلف السيسي الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.