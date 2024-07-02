من هو محمود عصمت؟ وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الجديد خلفا للدكتور محمد شاكر.



محمود عصمت هو وزير قطاع الأعمال في الحكومة المستقيلة، ومن مواليد محافظة القاهرة عام 1954، حاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة، والدكتوراه في الهندسية من جامعة داهاوس بكندا، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي 2013 إلى 2014، ورئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية من 2024 إلى 2016.

وعمل عصمت في مجال البترول في العديد من الشركات العربية وأجنبية مثل شركة قطر للبترول وشركة أبوظبي لتسييل الغاز، ومديرًا للشرق الأوسط بشركة "بيبرل آند فوكس" ومستشارًا لشركة "يونيون فينوسا" لتسييل الغاز بدمياط وشركة سي جاز وشركة موبكو للأسمدة وشركة نوسبكو.

وكان الدكتور محمد شاكر تقدم باستقالته بشكل رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي، بسبب ظروفه الصحية، وقدم شاكر استقالته مرتين من قبل ولكنه جرى رفضها، بينما تم قبولها هذه المرة.